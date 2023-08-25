بعد يومين من تحطمها.. موسكو تعلن نقل الصندوق الأسود لطائرة بريجوجين المنكوبة

موسكو - (د ب أ):

بعد يومين من الوفاة المفترضة لزعيم المرتزقة الروسي يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة، جرى نقل مسجلها وحطامها لإجراء التحقيقات في ملابسات الحادث ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق المركزية في موسكو بتحليل البيانات المسترجعة من الصندوق الأسود للطائرة، والتي يمكن أن تقدم استنتاجات حول سبب وقوع الحادث.