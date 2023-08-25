إعلان

BBC

بعد يومين من تحطمها.. موسكو تعلن نقل الصندوق الأسود لطائرة بريجوجين المنكوبة

11:46 م الجمعة 25 أغسطس 2023

قائد فاغنر والطائرة المنكوبة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):
بعد يومين من الوفاة المفترضة لزعيم المرتزقة الروسي يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة، جرى نقل مسجلها وحطامها لإجراء التحقيقات في ملابسات الحادث ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق المركزية في موسكو بتحليل البيانات المسترجعة من الصندوق الأسود للطائرة، والتي يمكن أن تقدم استنتاجات حول سبب وقوع الحادث.

سوق مصراوى

قائد فاجنر الصندوق الأسود طائرة فاجنر يفجيني بريجوجين روسيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. رئيس الآثار الإسلامية يكشف حقيقة فك مأذنة قوصون