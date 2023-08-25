بعد يومين من تحطمها.. موسكو تعلن نقل الصندوق الأسود لطائرة بريجوجين المنكوبة
موسكو - (د ب أ):
بعد يومين من الوفاة المفترضة لزعيم المرتزقة الروسي يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة، جرى نقل مسجلها وحطامها لإجراء التحقيقات في ملابسات الحادث ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق المركزية في موسكو بتحليل البيانات المسترجعة من الصندوق الأسود للطائرة، والتي يمكن أن تقدم استنتاجات حول سبب وقوع الحادث.
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: