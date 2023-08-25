المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
وكالات:
أمر المجلس العسكري، الذي شكله المتمردون لتولي الحكم في النيجر، السفير الفرنسي سيلفان إيته في نيامي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق بيان أصدره المجلس الجمعة، ونقلته قناة فرانس 24.
وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
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