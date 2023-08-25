إعلان

BBC

المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

09:28 م الجمعة 25 أغسطس 2023

المجلس العسكري في النيجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أمر المجلس العسكري، الذي شكله المتمردون لتولي الحكم في النيجر، السفير الفرنسي سيلفان إيته في نيامي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق بيان أصدره المجلس الجمعة، ونقلته قناة فرانس 24.

وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

سوق مصراوى

المجلس العسكري طرد السفير الفرنسي فرنسا النيجر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حدث في 8 ساعات| أسعار عمرة المولد النبوي الشريف.. ووظائف شاغرة في الجيزة