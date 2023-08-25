وزير الخارجية التركي يلتقي زيلينسكي في كييف لبحث اتفاق الحبوب

إسطنبول - (د ب أ):

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، في كييف اليوم الجمعة.

وقال زيلينكسي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الحديث بينهما تناول الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا في وقت من الأوقات بشحن الحبوب عبر موانئ مغلقة على البحر الأسود، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، وبدأت فى مهاجمة موانئ ومنشآت حبوب أوكرانية، ما يثير المخاوف مجددا بشأن إمدادات الغذاء العالمية.

كانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا لإبرام الاتفاق بين كييف وموسكو في عام 2022.

وتحتفظ تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، ولم تطبق أي عقوبات على الأخيرة. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا إلى احترام وحدة الأراضي الأوكرانية واستئناف اتفاق الحبوب.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في يونيو.