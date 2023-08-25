رئيس بيلاروسيا: بوتين ليس مسؤولاً عن مقتل يفجيني بريجوجين
موسكو - (د ب أ):
يرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يوجد احتمال لتورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القتل المزعوم لـ يفجيني بريجوجين،الذي لا تزال قوة مرتزقة "فاجنر" التي أسسها متواجدة في بيلاروسيا.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن بوتين لا يمكن أن يكون وراء تحطم الطائرة الخاصة أمس الأول الأربعاء.
وقال لوكاشينكو:"إنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".
جاءت تعليقات رئيس بيلاروس في معرض رده على اتهامات، من جانب الغرب في المقام الأول، بأن بوتين تخلص من بريجوجين.
وينفي الكرملين التلميحات إلى أن للرئيس أي علاقة بحادث تحطم الطائرة التي كانت تقل بريجوجين شمال موسكو.
ويعتمد لوكاشينكو نفسه سياسيا واقتصاديا وماليا على بوتين.
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: