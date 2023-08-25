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رئيس بيلاروسيا: بوتين ليس مسؤولاً عن مقتل يفجيني بريجوجين

08:44 م الجمعة 25 أغسطس 2023

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

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موسكو - (د ب أ):
يرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يوجد احتمال لتورط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القتل المزعوم لـ يفجيني بريجوجين،الذي لا تزال قوة مرتزقة "فاجنر" التي أسسها متواجدة في بيلاروسيا.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن بوتين لا يمكن أن يكون وراء تحطم الطائرة الخاصة أمس الأول الأربعاء.
وقال لوكاشينكو:"إنه عمل قاس للغاية وغير احترافي".
جاءت تعليقات رئيس بيلاروس في معرض رده على اتهامات، من جانب الغرب في المقام الأول، بأن بوتين تخلص من بريجوجين.
وينفي الكرملين التلميحات إلى أن للرئيس أي علاقة بحادث تحطم الطائرة التي كانت تقل بريجوجين شمال موسكو.
ويعتمد لوكاشينكو نفسه سياسيا واقتصاديا وماليا على بوتين.

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ألكسندر لوكاشينكو بيلاروس بوتين قائد فاجنر يفجيني بريجوجين

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