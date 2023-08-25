وفاة الصحفي اللبناني البارز طلال سليمان عن عمر 85 عاما
وكالات:
توفي اليوم، ناشر صحيفة "السفير" طلال سلمان، عن عمر 85 عاما، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الراحل توفي في مستشفى الجامعة الأمريكية بعد صراع مع المرض.
أصدر الراحل في 26 مارس 1974 جريدة "السفير" في بيروت، وهي يوميّة سياسيّة مستقلّة – حملت شعار "جريدة لبنان في الوطن العربيّ وجريدة الوطن العربيّ في لبنان"، وشعاراً مواكباً برسم الكثرة الغالبة "صوت الذين لا صوت لهم"، فشكّل منذ عقود مرجعيّة إعلاميّة في الشؤون العربيّة واللبنانيّة تحظى بالتقدير، وبالتأثير في الرأي العامّ.
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: