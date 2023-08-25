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BBC

وفاة الصحفي اللبناني البارز طلال سليمان عن عمر 85 عاما

07:51 م الجمعة 25 أغسطس 2023

طلال سليمان

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وكالات:
توفي اليوم، ناشر صحيفة "السفير" طلال سلمان، عن عمر 85 عاما، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الراحل توفي في مستشفى الجامعة الأمريكية بعد صراع مع المرض.
أصدر الراحل في 26 مارس 1974 جريدة "السفير" في بيروت، وهي يوميّة سياسيّة مستقلّة – حملت شعار "جريدة لبنان في الوطن العربيّ وجريدة الوطن العربيّ في لبنان"، وشعاراً مواكباً برسم الكثرة الغالبة "صوت الذين لا صوت لهم"، فشكّل منذ عقود مرجعيّة إعلاميّة في الشؤون العربيّة واللبنانيّة تحظى بالتقدير، وبالتأثير في الرأي العامّ.

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