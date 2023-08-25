بعد مقتل قائد فاجنر.. بوتين يصدر مرسوماً جديدًا بشأن العناصر المسلحة



وكالات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، بعد يومين على الإعلان عن مقتل زعيم مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزاماً على هؤلاء العناصر التعهد بـ"الإخلاص" و"الوفاء" لروسيا، و"الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين الأعلى رتبة.

يأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد فاجنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية.

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، محض افتراءات، فيما اعتبر تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في الشأن ذاته غير مقبولة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وإنه لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها.

وأوضح بيسكوف، أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.