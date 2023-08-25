رئيس بيلاروسيا ينفي تورط بوتين في مقتل قائد فاجنر

وكالات

قال رئيس بيلاروسيا فيكتور لوكاشينكو، إنه لا يتخيل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراء مقتل قائد فاجنر.

وأضاف لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن قائد فاجنر لم يطلب أبدا ضمانات أمنية.

وتابع رئيس بيلاروسيا، لا علاقة للزعيم الروسي بالأمر على على الإطلاق، مشيرًا إلى بوتين شخص حكيم وهادئ للغاية وبطيء في اتخاذ القرارات ـ مضيفًا إلى أنّ بريغوجين لم يطلب مني أبدا ضمانات أمنية لنفسه.

وأكّد الرئيس البيلا روسي، أنّ أكبر عدد ممكن من عناصر فاجنر ستبقى في بيلاروسيا.

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، محض افتراءات، فيما اعتبر تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في الشأن ذاته غير مقبولة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وإنه لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها.

وأوضح بيسكوف، أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء، إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.