"غير مقبولة".. روسيا ترد على تصريحات بايدن بشأن مقتل قائد فاجنر
وكالات
نددت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، بتصريحات الرئيس الأمريكي حول مقتل قائد مجموعة فاجنر يفيغي بريغوجين، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن تحطم الطائرة غير مقبولة.
وفي تعليقه على تحطم الطائرة، قال الرئيس الأمريكي بايدن الأربعاء "إنني لست متفاجئاً" من احتمال مقتل بريغوجين، مشيرا إلى أن "لا شيء يحدث في روسيا دون علم الرئيس فلاديمير بوتين".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن تكهنات الرئيس بايدن، بشأن تحطم طائرة بريغوجين، تعكس استهتار واشنطن بالأساليب الدبلوماسية.
وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أن تكهنات المسؤولين في واشنطن بشأن ما يحدث في بلادنا هو انعكاس للتجاهل العام للأساليب الدبلوماسية وبشكل صارخ، مع ذلك، ليس من حق الرئيس الأمريكي، في رأيي، أن يتحدث عن أي حادث مأساوي من هذا النوع ".
من جهتها، قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء، إن احتمال موت قائد مجموعة فاجنر في تحطّم طائرة "لن يفاجئ أحدا" نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة "في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدا".
وأعلنت السلطات الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.
وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بينهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.
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