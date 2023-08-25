تايوان تسجل أول حالة إصابة بحمى التيفود المحلية هذا العام

تايبيه- (د ب أ)

أكدت تايوان أول حالة إصابة بحمى التيفود، المكتسبة محليا هذا العام، لرجل سافر مؤخرا إلى إحدى الجزر النائية في البلاد، طبقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض، في بيان.

وأضافت المراكز أن الرجل، وهو في الثلاثينات من عمره، يعيش في شمال تايوان، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الجمعة.

وتابعت أنه ثبتت إصابته بالمرض يوم الاثنين الماضي، بعد أن ظهرت عليه أعراض، بما فيها الحمى والصداع والإسهال في 11 يوليو الماضي.

وتلقى العلاج من تلك الأعراض، لكن حالته زادت سوءا في 12 أغسطس وتم نقله إلى المستشفى بعد سبعة أيام.

وتابع المركز أنه على الرغم من أنه لم يتضح مكان إصابته بالمرض، إلا أنه من المحتمل أن يكون ذلك في أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال رحلة عائلية إلى جزيرة نائية، حيث تناول مأكولات بحرية نيئة.

وأضاف المركز أن ثمانية من رفاقه في السفر، ظهرت عليهم الأعراض حتى الآن، مشيرة إلى أن الاختبارات جارية.

وتابعت المراكز أن تايوان سجلت حتى أمس الأول الأربعاء ست حالات إصابة بالتيفود، هذا العام، خمسة منها، قادمة من الخارج، معظمها من إندونيسيا.

والتيفود عدوى بكتيرية تدخل الجسم من خلال الجهاز الهضمي، مع أعراض عادة ما تبدأ من ثمانية إلى 14 يوما، من التعرض لها وتظهر في حمى مستمرة وإسهال وصداع وآلام في البطن وسعال.