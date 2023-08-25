إنقاذ 140 مهاجرا دفعتهم اليونان إلى المياه التركية

أنقرة- (د ب أ)

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، إنقاذ 140 مهاجرا غير نظامي قبالة ولاية موجلا، بعدما دفعهم الجانب اليوناني قسرا إلى مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته القيادة ليلة أمس الخميس، نفذت خفر السواحل التركية عمليات إنقاذ قبالة سواحل جنوب غربي تركيا، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأسفرت العمليات خلال أوقات مختلفة عن إنقاذ 140 مهاجرا على متن قارب شراعي وزوارق مطاطية وتبين أن الجانب اليوناني دفعهم قسرا.

وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضا.

وبعد نقلهم إلى البر، قامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعد تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا.