ترامب في طريقه إلى سجن مقاطعة فولتون الأمريكية

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في ولاية أتلانتا، تمهيدًا لترحيله إلى سجن مقاطعة فولتون لحجزه في أكثر من 12 تهمة متعلقة بإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.

أشار الرئيس السابق، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء، بإبهامه للصحفيين والمساعدين وغيرهم ممن تجمعوا على المدرج بعد خروجه من طائرته الخاصة، وفق ما نقلت وكالة "سي إن إن" الإخبارية.

وهذه هي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات جنائية.