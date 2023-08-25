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BBC

ترامب في طريقه إلى سجن مقاطعة فولتون الأمريكية

02:29 ص الجمعة 25 أغسطس 2023

طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في ولاية أتلانتا، تمهيدًا لترحيله إلى سجن مقاطعة فولتون لحجزه في أكثر من 12 تهمة متعلقة بإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.

أشار الرئيس السابق، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء، بإبهامه للصحفيين والمساعدين وغيرهم ممن تجمعوا على المدرج بعد خروجه من طائرته الخاصة، وفق ما نقلت وكالة "سي إن إن" الإخبارية.

وهذه هي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات جنائية.

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