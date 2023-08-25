واشنطن: روسيا دمرت أطنانا من الحبوب كانت متجهة إلى مصر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن روسيا دمرت أطنان من الحبوب في أوكرانيا، كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

وقال بلينكن، في تدوينة على موقع إكس، يوم الأربعاء، إن "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

https://twitter.com/SecBlinken/status/1694430735065563394?s=19

تجدر الإشارة إلى أنه تم إبرام صفقة لتصدير من البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، قبل أن تنسحب منها موسكو وترفض تجديدها.

وكان ينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتطالب روسيا بإلغاء القيود الغربية على صادراتها من الأسمدة والزيوت والحاصلات الزراعية مقابل تمديد اتفاق الحبوب في 17 يوليو الماضي.