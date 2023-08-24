المخابرات الأمريكية تصدر تقريرا أوليا عن تحطم طائرة قائد فاجنر

وكالات:

أكد مسؤولون أمريكيون، نقلا عن تقرير أولي للمخابرات الأمريكية، أن تحطم الطائرة الذي يُفترض أنه أدى إلى مقتل زعيم فاجنر يفجيني بريجوجين، كان ناجماً عن تفجير متعمد.

وقال مسؤول، نقلت عنه وكالة أسوشيتيد برس، إن إن الانفجار يتماشى مع "التاريخ الطويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة إسكات منتقديه".

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي يعتقد أنه أدى إلى مقتل بريجوجين والعديد من مساعديه.

وظهرت تفاصيل التقييم الأمريكي في الوقت الذي أعرب فيه بوتين يوم الخميس عن تعازيه لأسر من ورد أنهم كانوا على متن الطائرة.