"زيف موته وهرب".. تكهنات حول مصير قائد فاجنر في الطائرة المنكوبة

مصراوي

لم تنتهي التكهنات بعد حول وفاة قائد قوات فاجنر يفغيني بريغوجين، بالرغم من إعلان السلطات الروسية التعرف على جثمان يفغيني، لكن هناك الكثير من الأنباء التي تم تداولها بشأن تزييف موت قائد فاجنر وهروبه على متن طائرة أخرى غير التي تم تحطيمها.

السير إلى موسكو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنّ مقاتلو فاجنر هددوا بالدخول إلى موسكو، بعد ما أعلنت السلطات الروسية عن مقتل بريغوجين في الطائرة التي تحطمت بالقرب من العاصمة الروسية مساء الأربعاء.



وفقا لما نشرته ديلي ميل، فإنّ قنوات التليجرام الخاصة بزعيم فاجنر، زعمت أنّ الحادث كان مدبرًا وقام به بعض الخونة داخل روسيا حسب وصفها، وبالرغم من وجود تأكيدات عدة تدل على وفاة زعيم فاغنر خاصة بعدما تم الإعلان عن العثور على جثته، لكن خبير في مركز أبحاث تشاتام هاوس ومقره لندن، قال إنه تم الإعلان عن وجود راكب باسم يفغيني بريغوجين على متن الطائرة المنكوبة، ولكن من المعروف أيضًا أن العديد من الأفراد قد غيروا اسمهم إلى يفغيني بريغوجين، كجزء من جهوده للتعتيم على رحلاته

ونقلت ديلي ميل عن الخبير قوله:" دعونا لا نتفاجأ إذا ظهر قائد فاجنر يفغيني بريغوجين قريبًا في مقطع فيديو جديد من إفريقيا".

تزييف الوفاة

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنّ التكهنات جميعها تشير إلى أنّه ربما يكون قد زيف يفغيني بريغوجين وفاته، خاصة بعد أن شوهدت طائرة ثانية تابعة لقائد فاجنر في سماء موسكو بعد حادث تحطم الطائرة الأولى مباشرة، تلك الطائرة التي ظهرت غير متزنة في السماء لكنها هبطت فيما بعد بمطار موسكو.

وحسب ديلي ميل، فإنّها لن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها زعيم فاجنر يفغيني بريغوجين، في الاختفاء، فقد تم الإعلان رسميًا عن وفاته في إفريقيا في عام 2019، قبل أن يظهر مرة أخرى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

حالة غموض

ورفض الاتحاد الأوروبي التعليق على الوفاة المفترضة لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريغوجين، في تحطم طائرة في روسيا، وذلك لحالة الغموض التي تكتنف الحادث.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، إن من الصعب التحقق من صحة التقارير التي تتحدث عن وفاة بريجوجين. وقال: "أعني أنه من الصعب الوثوق في أي شيء يخرج من روسيا في هذه الأيام".

كما تجنب ستانو التعليق على المخرج السياسي المحتمل لوفاة بريجوجين بسبب الغموض الذي يكتنف الحادث. وقال إن "ذلك سيكون محض تكهنات".

وأضاف المتحدث، أنه لا يتوقع أن تتوقف أنشطة فاجنر في مناطق الأزمات مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا لوفاة بريجوجين، نظرا لروابط مجموعة المرتزقة بالحكومة الروسية.

تعليق بوتين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حادث تحطم طائرة خاصة تابعة لقائد فاجنر، يفغيني بريغوجين، مساء أمس الأربعاء ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص من بينهم بريغوجين.

وقال بوتين، حسبما أعلنت سبوتنيك، "إنّ مجموعة "فاغنر" ساهمت بشكل كبير في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا ما حيينا".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي إلى أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم بحادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية.

وأكد بوتين على أن قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب وقد كان شخصا موهوبا.

تحطم طائرة

أعلنت السلطات الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بينهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.