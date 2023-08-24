"لا نثق في روسيا".. الاتحاد الأوروبي يشكك في رواية مقتل قائد فاجنر
بروكسل - (د ب أ):
رفض الاتحاد الأوروبي التعليق على الوفاة المفترضة لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة في روسيا، وذلك لحالة الغموض التي تكتنف الحادث.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، إن من الصعب التحقق من صحة التقارير التي تتحدث عن وفاة بريجوجين. وقال: "أعني أنه من الصعب الوثوق في أي شيء يخرج من روسيا في هذه الأيام".
كما تجنب ستانو التعليق على المخرج السياسي المحتمل لوفاة بريجوجين بسبب الغموض الذي يكتنف الحادث. وقال إن "ذلك سيكون محض تكهنات".
وأضاف المتحدث أنه لا يتوقع أن تتوقف أنشطة فاجنر في مناطق الأزمات مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا لوفاة بريجوجين، نظرا لروابط مجموعة المرتزقة بالحكومة الروسية.
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