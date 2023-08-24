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BBC

بعد إعلان مقتله.. بوتين يصف قائد فاجنر بـ"الرجل الموهوب"

08:36 م الخميس 24 أغسطس 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب ا):
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بأنه "رجل موهوب"، في أعقاب عن مقتل الأخير في حادث طائرة، في منطقة تفير الروسية.
وأعرب بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاجنر في منطقة تفير الروسية.
وقال بوتين، إن "بريجوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا".
وأوضح بوتين: "فاجنر" ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا.

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قائد فاجنر مقتل قائد فاجنر فلاديمير بوتين

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