أول تعليق من بوتين على مقتل قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة

وكالات

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حادث تحطم طائرة خاصة تابعة لقائد فاجنر، يفغيني بريغوجين، مساء أمس الأربعاء ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص من بينهم بريغوجين.

وقال بوتين، حسبما أعلنت سبوتنيك، "إنّ مجموعة "فاغنر" ساهمت بشكل كبير في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا ما حيينا".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي إلى أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم بحادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير الروسية.

وأكد بوتين على أن قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب وقد كان شخصا موهوبا.

بحسب قناة "نوفوستي موسكفي"، تم التعرف على جثمان زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.

وفي طريقة صادمة، تم التعرف على جثة قائد فاجنر من خلال افتقاده لأحد الأصابع، وكذلك التعرف على جثة مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريجوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

وكانت قناة "نوفوستي موسكفي" أكدت في حسابها على "تلجرام"، نقلا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية ، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريجوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي.

ونشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية،"روس أفياتسا" الأربعاء، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، ومؤسس مجموعة فاجنر دميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرجي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

أعلنت السلطات الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص من بينهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.