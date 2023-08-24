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BBC

النرويج تنضم لقائمة الدول التي تمد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"

06:14 م الخميس 24 أغسطس 2023

النرويج تنضم لقائمة الدول التي تمد أوكرانيا بمقاتل

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أوسلو - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام نرويجية اليوم الخميس أن النرويج قررت إمداد كييف بطائرات مقاتلة "إف-16"، لتصبح ثالث دولة بعد الدنمارك وهولندا تقدم المقاتلات العسكرية لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقارير لشبكة "تي في تو" وهيئة البث العامة "أن أر كيه"، بعدما زار رئيس الوزراء يوناس جار أوكرانيا في يوم استقلال البلاد، وربما ليمهد الطريق أمام إعلان القرار.

ولم تشر التقارير التي نقلت الأمر عن العديد من المصادر المطلعة إلى عدد الطائرات ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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