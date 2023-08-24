النرويج تنضم لقائمة الدول التي تمد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"
أوسلو - (د ب أ)
أعلنت وسائل إعلام نرويجية اليوم الخميس أن النرويج قررت إمداد كييف بطائرات مقاتلة "إف-16"، لتصبح ثالث دولة بعد الدنمارك وهولندا تقدم المقاتلات العسكرية لأوكرانيا.
جاء ذلك في تقارير لشبكة "تي في تو" وهيئة البث العامة "أن أر كيه"، بعدما زار رئيس الوزراء يوناس جار أوكرانيا في يوم استقلال البلاد، وربما ليمهد الطريق أمام إعلان القرار.
ولم تشر التقارير التي نقلت الأمر عن العديد من المصادر المطلعة إلى عدد الطائرات ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
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