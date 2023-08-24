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BBC

أوكرانيا تنفي تورطها في مقتل قائد فاجنر

05:30 م الخميس 24 أغسطس 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن بلاده لا علاقة لها بمقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين المفترض.

وأضاف زيلينسكي متحدثا للصحفيين، :" الجميع يعلمون من المتورط في هذا الحادث". وقال أيضا إن مقتل قائد المرتزقة يفيد كييف " بمعنى معين".

وقالت وكالة الطيران الروسية إن بريجوجين نفسه والقائد البارز ديميتري أوتكين كانا على متن الطائرة وأنه لا يوجد أحياء في الحادث الذي أسفر عن تحطمها.

ولم يعلق الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية على الحادث.

يشار إلى أن مجموعة فاجنر لعبت دورا رئيسيا في نجاح روسيا في السيطرة على بعض أجزاء من أوكرانيا.

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فولوديمير زيلينسكي مقتل قائد فاجنر يفجيني بريجوجين

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