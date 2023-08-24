من خلال إصبعه المفقود.. التعرف على جثة قائد فاجنر

(وكالات)

كشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.

وقالت المصادر الروسية إنه تم التعرف على جثة يفيجيني بريجوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع، لكن ما زال غير معروف ما إذا كان تم استجماع كل الأدلة الكافية للتعرف على جثته قائد المجموعة بحسب صحيفة "التليجراف".

ونقل مراسل "سكاي نيوز" عن تلك المصادر قولها إنه تم كذلك التعرف على جثة دميتري أوتكين مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريجوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصري على جثث ضحايا حادث تحطم طائرة بريجوجين وذلك "لتشوهاتها الشديدة" الناجمة عن النيران والتفجير.

استنادا إلى العلامات "غير المباشرة"، أكد خبراء بأن بريجوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووي.

وكانت قناة "نوفوستي موسكفي" أكدت في حسابها على "تلجرام"، نقلا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريجوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي.

وأشارت قناة "نوفوستي موسكفي" أن الجثث ستخضع لفحوص الحمض النووي "دي إن إيه" للتأكد من هويات ضحايا الطائرة.

من جهة ثانية، أكدت مصادر روسية أنه "يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر".

وأضاف المصادر أن "الطائرة، التي تحطمت أمس الأربعاء، خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة ".

وطوقت الأجهزة الخاصة موقف طائرة بريجوجين في مطار شيريميتيفو بموسكو، من حيث أقلعت أمس.

وتم استجواب كل من كان على مقربة من طائرة رجل الأعمال وكل من تمكن من الوصول إلى موقع إجراء عمليات الصيانة لها، وسحب جميع التسجيلات من كاميرات المراقبة التي كانت عدساتها موجهة صوب الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أنه عشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف من سان بطرسبرج لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورج، وذلك مع مجموعة من الركاب من بينهم يفيجيني بريجوجين ودميتري أوتكين.