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BBC

للمرة الأولى منذ الحرب.. ظهور عبد الفتاح البرهان بين جنوده في السودان

03:17 م الخميس 24 أغسطس 2023

عبد الفتاح البرهان

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(بي بي سي)

ظهر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان للمرة الأولى خارج مقر قيادة الجيش بالخرطوم منذ بدء الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل الماضي.

ونشر موقع الجيش السوداني مقاطع فيديو يظهر فيها البرهان وسط جنوده المبتهجين. وقال الجيش إن البرهان زار منطقة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أم درمان.

وتزامن هذا الظهور مع تأكيد قوات الدعم السريع على أنها تحاصر قادة الجيش الكبار بمن فيهم البرهان في مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم. ويأتي أيضا مع استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين في عدة محاور في الخرطوم ودارفور.

ويشتد القتال للسيطرة على مقر سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم وسط مزاعم من الطرفين بتحقيق انتصار في القاعدة العسكرية الاستراتيجية.

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