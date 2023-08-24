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نقل جثة ما يُشتبه أنه زعيم فاجنر للمعمل الجنائي من أجل التعرف عليه

03:05 م الخميس 24 أغسطس 2023

يفيجيني بريجوجين

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كتبت- سلمى سمير

تداولت وسائل إعلام روسية أنباء عن انتشال ثماني جثث من موقع حادث حطام الطائرة التي تحطمت أمس في منطقة تفير في ضواحي موسكو ويُعتقد أن زعيم مجموعة فاجنر العسكرية يفيجيني بريجوجين، كان على متنها، وذلك حسبما أفادت صحيفة "التليجراف".

ويعتقد أن جثة بريجوجين من بين الجثث لكن لم يصح التأكد حتى الآن حيث نقلت السلطات جثث القتلى بعد العثور عليها بالقرب من موقع تحطم الطائرة وإرسالها إلى المشرحة القضائية في تفير من أجل تأكيد هوية جثث الطائرة المحروقة، وذلك بحسب صحيفة "فونتانكا" الروسية.

وذكرت صحيفة "التليجراف" أن من بين المنكوبين جسد برأس مفقودة وباقي الجثث محروقة لدرجة أنه لم يتم التأكد منها حتى الآن

ويعتقد البعض أن ديمتري أوتكين، أحد مؤسسي فاجنر، قتل في الحادث هو الآخر. ويأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، التورط في مقتل زعيم فاجنر قائلا الجميع يعرف من قتل بريجوجين.

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يفيجيني بريجوجين زعيم فاجنر جثة بريجوجين

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