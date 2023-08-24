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BBC

العثور على جزء من حطام طائرة زعيم فاجنر على بعد كيلومترين من مكان الحادث (فيديو)

12:32 م الخميس 24 أغسطس 2023

قائد قوات فاجنر ومؤسسها ضمن ركاب الطائرة المنكوبة

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(وكالات)

أعلنت الشرطة الروسية، اليوم الخميس، العثور على جزء من حطام الطائرة التي تحطمت بزعيم قوات فاجنر يفيجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم، وذلك حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكرت الشرطة أن الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن قوات الأمن قامت بتطويق المكان.

وأفادت "نوفوستي" أنه تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إغلاق الطريق.

و كانت هيئة الطيران المدني الروسية، أعلنت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريجوجين، ومؤسس مجموعة "فاجنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

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