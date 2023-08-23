من بينهم قائد فاجنر.. قائمة بأسماء ركاب الضحايا المنكوبة في روسيا

وكالات

نشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية،"روس أفياتسا" اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، ومؤسس مجموعة فاجنر دميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرجي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية، أن طائرة قائد قوات فاجنر بريغوجين التي تحطمت كانت تحمل تصريحا لاستخدام المجال الجوي الروسي.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، إجراء تحقيق بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية، وتشغيل النقل الجوي، بعد تحطم الطائرة المنكوبة في مقاطعة تفير، شمالي موسكو.

وأفاد بيان للجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء، بعد حادث الطائرة، الذي وقع في مقاطعة تفير، فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بانتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي".

وأضاف البيان:" أن فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث للبدء بكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الأسباب".

من جانبها أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي أن الطائرة، التي تحطمت في مقاطعة تفير، تابعة للشحن التجاري.

وذكرت الوكالة الروسية، أن الطائرة من نوع "إمبراير-135" وتتبع شركة "إم إن تي-أيرو" المتخصصة في الشحن التجاري.

نشرت وكالة الطيران الروسية، رسميا أسماء قائد قوات فاجنر يفجيني بريغوجين، ومؤسس قوات فاجنر ديمتري أوتكين، من بين ضحايا الطائرة التي سقطت مساء الأربعاء.

ومن جانبها ذكرت قناة يفيجني بريجوجين على تطبيق تيليجرام، إن طائرة رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، التي أشارت تقارير إلى أنه لقي حتفه لدى تحطمهما، تم إسقاطها في سماء روسيا، في ضربة موجهة.

وأوضحت قناة "جراي زون" على تليجرام، أن دفاعات مضادة للطائرات أسقطت الطائرة فوق منطقة تفير، لكنها ألقت بظلال شك على مقتل بريجوجين من عدمه.

وفي الشأن نفسه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، إنه لا يعرف ما الذي حدث لزعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، ولكنه "ليس متفاجئاً بالتقارير".

وأضاف: "لا توجد أشياء كثيرة تحدث في روسيا من دون أن يكون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ورائها".

وأعلنت وكالة "تاس" الروسية الرسمية الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة خاصة في منطقة تفير شمالي موسكو، فيما أكدت السلطات أن بريجوجين كان بين ركاب الطائرة.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

أعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.