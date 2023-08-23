مقتل جنديين جراء سقوط مروحية عسكرية في لبنان

وكالات

لقي جنديان من الجيش اللبناني مصرعهم وجرح آخر، مساء اليوم الأربعاء، بعد تحطّم طائرة مروحية فوق منطقة حمّانا شمالي شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الجيش اللبناني في بيانٍ نشره أن "طوافة تابعة للقوات الجوية تخطّمت في منطقة حمّانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".