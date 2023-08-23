قصف جوي ومدفعي روسي وسوري على مناطق في إدلب

دمشق- (د ب أ)

نفذت القوات السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، ضربات ضد مواقع مسلحي المعارضة في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، "رداً على الاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة في أرياف حلب واللاذقية وحماة، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته وبالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة، ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين أغلبهم من متزعمي تلك التنظيمات".

وأضافت الوزارة، "أن وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيّرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة".

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):، "مقتل شخصين وإصابة ثلاث آخرين من عائلة واحدة في غارة جوية روسية محيط بلدة عين شيب غربي مدينة إدلب، كما شنت تلك الطائرات غارات على مزارع قرب مدينة أريحا شرق مدينة إدلب ".

وتشهد مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة في محافظتي حلب وإدلب، تصعيدًا كبيرا منذ مطلع شهرأغسطس الجاري سقط خلاله قتلى وجرى.