أول تعليق من أمريكا على مصرع قائد فاجنر في الطائرة المنكوبة

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اطّلع على حادث تحطم الطائرة شمال موسكو، والتي كان من ضمن ركابها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز "إمبراير"، في مقاطعة تفير وتوفي جميع من كان على متنها.

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: "لقد تحدثت للتو مع "فاجنر". لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين وديمتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري".

أعلنت السلطات الروسية، طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

Prigozhin's personal jet crashed near Tver. Prigozhin and 10 other people including Wagner Commander Dmitry (Wagner) Utkin reportedly have died. The jet was flying from Moscow to St. Petersburg pic.twitter.com/zsjLG0tbsa — Giorgi Revishvili (@revishvilig) August 23, 2023

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

فيما قال موقع ريدوفكا الروسي، إنه من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة لفاجنر، أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادما من إفريقيا في وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء.

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia. That was predictable. It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well. Ten people… pic.twitter.com/RukDbDJCKc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تليجرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص إضافة إلى قائد قوات فاجنر. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكّدت الوزارة، في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".

ومساء الإثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاجنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

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