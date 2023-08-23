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تضارب عن مصيره .. تحطم طائرة تابعة لقائد فاجنر ومقتل جميع ركابها (تغطية خاصة)

10:21 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

تحطم الطائرة إمبراير

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أعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها، فيما أعلنت مواقع روسية أخرى أنّه لا تأكيد حتى الآن بشأن مقتل قائد فاجنر.

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تضارب عن مصيره .. تحطم طائرة تابعة لقائد فاجنر ومقتل جميع ركابها (تغطية خاصة)