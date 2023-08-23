كوريا الشمالية تطلق صاروخًا واليابان تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ

وكالات

حثت اليابان سكان منطقة كيناوا، على الذهاب للملاجئ بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، وفقا لما أعلنته العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها.

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قرب الأراضي اليابانية.

ومن جانبها طالبت الحكومة اليابانية، من شعبها الدخول في الملاجئ عقب إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي.

ونددت كوريا الشمالية، بالتدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وحذرت من 'حرب نووية' بسبب الاتفاقات الثلاثية الأخيرة لتعميق العلاقات بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد.