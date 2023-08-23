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BBC

بعد تحطم الأولى.. طائرة ثانية تابعة لقائد فاجنر تهبط في مطار موسكو

10:08 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

بعد تحطم الأولى.. طائرة ثانية تابعة لقائد فاجنر ته

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وكالات

كشفت وسائل إعلام روسية، أنّ الطائرة الثانية التابعة لقائد قوات فاجنر يفغني بريغوجين، هبطت قبل قليل في مطار تابع للعاصمة الروسية موسكو.

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية، أنّ طائرة ثانية تابعة لرجل الأعمال يفغني بريغوجين من طراز "إمبراير 600"، هبطت منذ قليل، في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لخدمة تتبع الطيران "Flightradar24"، أقلعت الطائرة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، بعد ظهر يوم 23 أغسطس، ثم غيرت وجهتها بعد حادث تحطم الطائرة الأولى وعادت مرة أخرى إلى موسكو.

وفي الوقت الحالي، تفيد الخدمة بأنه من المقرر أن تنطلق الطائرة ذاتها في رحلة من موسكو إلى باكو يوم غد الخميس، وفقا لـ "روسيا اليوم".

أعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

فيما قال موقع ريدوفكا الروسي، إنه من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة لفاجنر، أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادما من إفريقيا في وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تليجرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص إضافة إلى قائد قوات فاجنر. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".

ومساء الإثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاجنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

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