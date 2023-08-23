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BBC

موقع عسكري روسي: اسم قائد فاجنر كان في قائمة ركاب الطائرة لكنه لم يستقلها

09:42 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

قائد قوات فاجنر ومؤسسها ضمن ركاب الطائرة المنكوبة

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وكالات

أعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير، خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء، أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاجنر المسلّحة يفغيني بريغوجين، لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ، حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

فيما قال موقع ريدوفكا الروسي، إنه من المحتمل أن يكون بريغوجين سجل اسمه فقط ضمن ركاب الطائرة لأسباب أمنية واستقل طائرة أخرى.

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة لفاجنر، أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادما من إفريقيا في وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تليجرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص إضافة إلى قائد قوات فاجنر. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".

ومساء الإثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاجنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

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