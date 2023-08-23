تركيا تدين بيان مجلس الأمن حول قبرص

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية، إن بيان مجلس الأمن الدولي حول التطورات في جزيرة قبرص، منفصل عن الواقع، ويعمّق الأزمة ولا يساهم في الحلّ.

جاء ذلك عقب إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا، يدين فيه الاعتداء على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، وذلك على خلفية التوتر بين جنود من القبارصة الأتراك، وعناصر من الأمم المتحدة.

واتّهمت الأمم المتّحدة، قوات تابعة للقبارصة الأتراك بمهاجمة عناصر من القبعات الزرق، أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرتها.

والمواجهة التي وقعت الجمعة، هي أحد أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المقسّمة.