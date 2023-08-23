مسيرة تركية تستهدف سيارة غرب القامشلي في سوريا
وكالات
استهدفت مسيرة تركية، الأربعاء، سيارة بالقرب من مفرق علي فرو غرب مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وسط أنباء متداولة عن وقوع ضحايا وإصابات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الاستهداف وقع على الطريق الواقع بين مدينة القامشلي وعامودا بالقرب من مفرق علي فرو والسيارة المستهدفة كانت من نوع "فان".
ولم تعلق قوى الأمن الداخلي "الأسايش" على الاستهداف، فيما قال شهود عيان إن "سيارات إسعاف وإطفاء توجهت لموقع الاستهداف".
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