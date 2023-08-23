إعلان

BBC

مسيرة تركية تستهدف سيارة غرب القامشلي في سوريا

08:53 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

الطائرات المسيرة التركية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

استهدفت مسيرة تركية، الأربعاء، سيارة بالقرب من مفرق علي فرو غرب مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وسط أنباء متداولة عن وقوع ضحايا وإصابات.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الاستهداف وقع على الطريق الواقع بين مدينة القامشلي وعامودا بالقرب من مفرق علي فرو والسيارة المستهدفة كانت من نوع "فان".

ولم تعلق قوى الأمن الداخلي "الأسايش" على الاستهداف، فيما قال شهود عيان إن "سيارات إسعاف وإطفاء توجهت لموقع الاستهداف".

سوق مصراوى

مسيرة تركية سوريا تركيا سيارات إسعاف مسيرة تركية تستهدف سيارة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تحطم طائرة خاصة في موسكو على متنها قائد فاجنر ..