محكمة باكستانية توافق على اعتقال عمران خان في قضية جديدة

وكالات

وافقت محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان، اليوم الأربعاء، على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المتظاهرين في مبنى للجيش في مدينة لاهور، حسبما ذكرت الإذاعة آري نيوز، الأربعاء، نقلاً عن مصادر نقلتها عنها رويترز فيما بعد.

ووفقا لما أعلنته رويترز، فإن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مسجون حاليًا بعد إدانته بالكسب غير المشروع.

ويتعلق الحكم الذي صدر على خان اليوم الأربعاء، بالعنف الذي اندلع خلال اعتقال خان السابق في مايو، بتهم الكسب غير المشروع، والتي لا علاقة لها بإدانته الحالية. ونفى ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.