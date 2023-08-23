تحطم طائرة خاصة في موسكو على متنها قائد فاجنر

وكالات

أعلنت وسائل إعلام روسية، تحطم طائرة خاصة في موسكو على متنها قائد فاغنر.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو، تابعة لقائد فاجنر بريغوجين ومقتل جميع ركابها .

وحسبما أعلنت وسائل إعلام تابع لقوات فاجنر، فإنّ الدفاعات الروسية هي التي أسقطت طائرة تابعة لقوات فاجنر، بين موسكو وسان بطرسبرغ.

وأعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسي، أن اسم بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة التي أسقطت وتحطمت بالكامل.