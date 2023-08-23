نقل رئيس وزراء تايلاند الأسبق من السجن إلى المستشفى
بانكوك- (د ب أ)
أفادت وزارة العدل في تايلاند اليوم الأربعاء، بنقل رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، من السجن إلى مستشفى الشرطة بسبب اعتلال صحته.
وأفادت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة العدل، بأن الملياردير البالغ من العمر 74 عاما اشتكى من ضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.
وكان شيناواترا قد عاد من منفاه في اليوم السابق وحكم عليه فورا بالسجن بسبب الفساد.
وفي يوم عودة تاكسين، تم انتخاب مرشح الحزب الذي أسسه، فو تاي، قطب العقارات سريتا تافيسين، رئيسا جديدا للوزراء.
وأيدت المحكمة العليا في البلاد، قبل ذلك بوقت قصير، حكم السجن الصادر ضد تاكسين غيابيا. ووفقا لهذا، يجب أن يسجن تاكسين لمدة ثماني سنوات.
لكن المراقبين السياسيين يشككون في أنه سيقبع لفترة طويلة خلف القضبان، حيث إنه في تايلاند يمكن للمدانين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما التقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط أو عفو ملكي.
وانتخب تاكسين، الذي كون ثروة ضخمة من قطاع صناعة الاتصالات، رئيسا للوزراء في عام 2001. وفي عام 2006 أطاح به انقلاب عسكري، ثم اتهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة فضلا عن عدم احترام النظام الملكي.
وفي عام 2008، فر تاكسين من البلاد إلى منفاه الاختياري لتجنب السجن.
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