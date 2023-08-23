إعلان

BBC

نقل رئيس وزراء تايلاند الأسبق من السجن إلى المستشفى

05:51 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بانكوك- (د ب أ)

أفادت وزارة العدل في تايلاند اليوم الأربعاء، بنقل رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا، من السجن إلى مستشفى الشرطة بسبب اعتلال صحته.

وأفادت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة العدل، بأن الملياردير البالغ من العمر 74 عاما اشتكى من ضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.

وكان شيناواترا قد عاد من منفاه في اليوم السابق وحكم عليه فورا بالسجن بسبب الفساد.

وفي يوم عودة تاكسين، تم انتخاب مرشح الحزب الذي أسسه، فو تاي، قطب العقارات سريتا تافيسين، رئيسا جديدا للوزراء.

وأيدت المحكمة العليا في البلاد، قبل ذلك بوقت قصير، حكم السجن الصادر ضد تاكسين غيابيا. ووفقا لهذا، يجب أن يسجن تاكسين لمدة ثماني سنوات.

لكن المراقبين السياسيين يشككون في أنه سيقبع لفترة طويلة خلف القضبان، حيث إنه في تايلاند يمكن للمدانين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما التقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط أو عفو ملكي.

وانتخب تاكسين، الذي كون ثروة ضخمة من قطاع صناعة الاتصالات، رئيسا للوزراء في عام 2001. وفي عام 2006 أطاح به انقلاب عسكري، ثم اتهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة فضلا عن عدم احترام النظام الملكي.

وفي عام 2008، فر تاكسين من البلاد إلى منفاه الاختياري لتجنب السجن.

سوق مصراوى

تاكسين شيناواترا رئيس وزراء تايلاند الأسبق مستشفى الشرطة اعتلال صحة تاكسين شيناواترا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الأرصاد تكشف سبب سيول مرتفعات سانت كاترين والأمطار الغزيرة بالسعودية..