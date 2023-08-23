رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم بريكس للحل السلمي لحرب أوكرانيا
جوهانسبرج - (د ب أ)
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أمام الجلسة العامة للقمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس، إن دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) تعتزم مواصلة تقديم الدعم للجهود الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا من خلال المحادثات.
وأضاف رامافوسا أن "أعضاء بريكس سيواصلون دعم مختلف الجهود لإنهاء هذا الصراع من خلال الحوار والوساطة والمفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وقال رامافوسا إن الدبلوماسية والمفاوضات والالتزام بميثاق الأمم المتحدة أمور ضرورية لتسوية الصراعات الدولية.
وتعقد قمة بريكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، وهي أكبر تجمع لرؤساء الدول والحكومات في جنوب العالم في السنوات الأخيرة.
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، عبر رابط فيديو، بينما يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مكان انعقاد القمة ممثلا لروسيا.
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