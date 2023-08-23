إجلاء 100 ألف شخص في باكستان بسبب الفيضانات
إسلام آباد - (بي بي سي)
بدأت السلطات في باكستان إجراءات إجلاء 100 ألف شخص من القرى الواقعة على ضفتي نهر سوتليج، الذي تفاقمت مخاطر فيضانه.
وتواجه مناطق عديدة في إقليم البنجاب خطرا كبيرا بسبب الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فيضانات العام الماضي بأنها شديدة الخطورة إذ قتلت أكثر من 1500 شخص، وأدت إلى نزوح 33 مليون شخص من منازلهم وأراضيهم بعد غرقها بالكامل.
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