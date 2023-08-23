إعلان

BBC

إجلاء 100 ألف شخص في باكستان بسبب الفيضانات

01:10 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

باكستان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

إسلام آباد - (بي بي سي)

بدأت السلطات في باكستان إجراءات إجلاء 100 ألف شخص من القرى الواقعة على ضفتي نهر سوتليج، الذي تفاقمت مخاطر فيضانه.

وتواجه مناطق عديدة في إقليم البنجاب خطرا كبيرا بسبب الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فيضانات العام الماضي بأنها شديدة الخطورة إذ قتلت أكثر من 1500 شخص، وأدت إلى نزوح 33 مليون شخص من منازلهم وأراضيهم بعد غرقها بالكامل.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

باكستان الفيضانات نهر سوتليج الفيضانات المدمرة أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market