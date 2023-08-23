مطارات روسية تستأنف عملها عقب توقف بسبب مسيرات أوكرانية
موسكو - (د ب أ)
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة فوق المنطقة المحيطة بموسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس".
وأسقطت القوات الروسية طائرتين مسيرتين بينما اصطدمت ثالثة بمبنى قيد الإنشاء في مجمع مدينة موسكو، حسبما نقلت "تاس" عن الوزارة.
ووفقا للتقرير، لم يكن هناك ضحايا. واستؤنف العمل في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو في موسكو، وكذلك في مطار جوكوفسكي العسكري، بعد توقف قصير.
وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء أيضا أنها صدت العديد من الطائرات الأوكرانية المسيرة في نفس المنطقة.
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