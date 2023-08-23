واشنطن ترحب بالإفراج عن أحمد دومة

وكالات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، فى إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان، إن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

وبحثا الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدا الوزيران على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

بدوره، ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، أن بلينكن رحب بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة وأخرين، وأكد لشكري على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.

وأكد ميلر أن بلينكن وشكري بحثا الأزمة السودانية وضرورة الحل الدبلوماسي في النيجر، والتطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.