مسيرات روسية تستهدف منشآت حبوب أوكرانية

كييف - (د ب أ)

قصفت مسيرات روسية مخزن حبوب ومجمع شحن بالقرب من نهر الدانوب خلال ليل الثلاثاء مما أسفر عن وقوع أضرار في منطقة أوديسا، وذلك حسبما أفاد مجلس مدينة أوديسا، عبر حسابه الرسمي على تلجرام.

وقال مجلس المدينة إنه أسقط تسع طائرات مسيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستخدم أوكرانيا موانئ على نهر الدانوب لتصدير الحبوب بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.

ويشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظى بدعم دولي.

وهددت روسيا أيضا السفن التي ترسو في موانئ أوكرانية، بسحب كل الضمانات الأمنية السابقة الخاصة بها.

وقد تعرضت موانئ على نهر دانوب، بعضها يقع على بعد مئات الأمتار من رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجهة المقابلة للنهر، للهجمات الجوية عدة مرات.