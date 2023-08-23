مسيرات روسية تستهدف منشآت حبوب أوكرانية
كييف - (د ب أ)
قصفت مسيرات روسية مخزن حبوب ومجمع شحن بالقرب من نهر الدانوب خلال ليل الثلاثاء مما أسفر عن وقوع أضرار في منطقة أوديسا، وذلك حسبما أفاد مجلس مدينة أوديسا، عبر حسابه الرسمي على تلجرام.
وقال مجلس المدينة إنه أسقط تسع طائرات مسيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتستخدم أوكرانيا موانئ على نهر الدانوب لتصدير الحبوب بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود.
ويشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظى بدعم دولي.
وهددت روسيا أيضا السفن التي ترسو في موانئ أوكرانية، بسحب كل الضمانات الأمنية السابقة الخاصة بها.
وقد تعرضت موانئ على نهر دانوب، بعضها يقع على بعد مئات الأمتار من رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجهة المقابلة للنهر، للهجمات الجوية عدة مرات.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
-
يبدأ من 49 جنيها.. أحدث صيحات موضة التيشرت الرجاليتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 21 جنيه أفضل بوتجاز غاز لعام 2023تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: