مودي: الهند ستصبح قاطرة النمو في العالم
جوهانسبرج- (د ب أ)
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، إن الهند ستصبح قاطرة النمو للعالم خلال السنوات المقبلة، وإن سهولة ممارسة الأعمال التجارية تحسنت من خلال الإصلاحات التي تقوم بها حكومته.
وفي حديثه في حوار قادة منتدى أعمال البريكس، قال مودي أيضا إن الهند ستصبح قريبا اقتصادا بقيمة 5 تريليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".
وذكر للمشاركين أن الهند لديها ثالث أكبر بيئة حاضنة للشركات الناشئة في العالم، وهناك أكثر من 100 من الشركات المتميزة في البلاد.
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