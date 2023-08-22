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BBC

ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

09:38 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

دونالد ترامب

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واشنطن- (د ب أ/ت ك أ)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يسلم نفسه يوم الخميس المقبل، لسلطات تطبيق القانون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، بناء على اتهامات بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

وفي وقت مبكر من أمس الإثنين، تحددت الكفالة المالية الخاصة به وبلغت 200 ألف دولار في الإدانة الصادرة عن مقاطعة فولتون بشأن محاولاته لتغيير نتائج انتخابات 2020، في ولاية جورجيا، بعدما خسر ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وتشمل شروط الإفراج قيودا إضافية بشأن ترويع الشهود بين أشياء أخرى.

ولدى ترامب و18 مدانا آخرين في القضية حتى ظهر يوم الجمعة (1600 بتوقيت جرينتش) لتسليم أنفسهم للسلطات.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه تم تحديد هذا التاريخ خلال المفاوضات مع مكتب المدعية العامة للمقاطعة، حول الكفالة المالية التي سيدفعها ترامب وشروط الإفراج عنه.

وسوف تجرى أول مناظرة للحزب الجمهوري مساء الأربعاء. وقال ترامب إنه لا يعتزم الحضور.

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