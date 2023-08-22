أول تعليق من الولايات المتحدة على قمة بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا

وكالات

علّق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، على القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وقال سوليفان في تصريحات له نشرها البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن مجموعة البريكس أصبحت منافسا جيوسياسيا لها، أو شيء من هذا القبيل.

وأضاف سوليفان، أن مجموعة البريكس في شكلها الحالي هي مجموعة متنوعة من الدول التي تختلف حول القضايا الحاسمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس، الذي يعقد في جمهورية جنوب أفريقيا، إن اقتصادات دول البريكس تتجاوز مجموعة السبع من حيث تعادل القوة الشرائية.

وهاجم بوتين في كلمته عبر الفيديو كونفرانس أمام قمة بريكس الـ15 والتي تقام حاليا في "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا، الدولار الأمريكي كعملة عالمية، داعيا إلى فك ارتباط اقتصادات العالم بالعملة الأمريكية.

وأكد الرئيس الروسي، أن قمة بريكس تعزز التعاون بين دول المجموعة، مشيرا إلى ازدهار التجارة بين البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.

وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمقدار 6 أضعاف.

وتحدث الرئيس الروسي في كلمة بالجلسة الافتتاحية، عن التقلبات في أسواق المالية والطاقة وغيرها من الأسواق، مؤكدا أن أسعار الغذاء ارتفعت والكثير من الدول تضررت من ذلك.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب بسبب حرب أوكرانيا أعاقت صادراتها الغذائية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن روسيا لا تزال مورد غذاء لأفريقيا يمكن التعويل عليه وستظل كذلك.

وأكد الرئيس الروسي خلال كلمته، على أنّ الغرب عرقل صادرات روسيا من الأسمدة والأغذية وهو المسؤول عن فشل صفقة الحبوب، مشيرًا إلى أنّ روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا، وأيضًا موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب إذا تم تنفيذها بالكامل.