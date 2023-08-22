البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم ولا نعمل على إبطائه

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أنّ استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل على إبطاء النمو الاقتصادي في الصيني.

وتابع البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة الـ20، وذلك بعد إعلانه أنّ الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وكشف البيت الأبيض،أن زيارة وزيرة التجارة للصين هدفها تأكيد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة التعاون.

وتطرق البيت الأبيض في بيانه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فأكد على أنّ أوكرانيا تحرز تقدما في الجنوب رغم الهجمات الروسية، موضحًا إلى أنّ أمريكا لا تعتقد أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وتتوجه وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عددًا من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

أعلنت كل من بكين وواشنطن الثلاثاء أنّ الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس، وأنّ واشنطن تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كلّ شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.