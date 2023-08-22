"الوحيدة على الكوكب".. حالة ولادة نادرة لزرافة تشبه الغزال (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

شهدت حديقة حيوان برايتس بولاية تينيسي الأمريكية، ولادة زرافة نادرة من نوعها لا تحمل أي بقع بنية على جلدها كما هو جلد الزرافات الطبيعية حيث يعتقد الأطباء أنها الزرافة الأولى من نوعها في التاريخ.

وأعلنت حديقة حيوان برايتس، الواقعة في مقاطعة لايمستون شمال شرق تينيسي في بيان أن الزرافة هي الوحيدة من نوعها على الكوكب، رغم وجود تقارير سابقة تفيد بولادة مثل هذا النوع الخالي من البقع في الماضي، وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

ولا تمتلك الزرافة الصغيرة اسما حتى الآن لكن جمهور الحديقة اقترح أسماء عدة لأجل الصغيرة النادرة مع طلب إدارة الحديقة من جمهورها المساعدة في اختيار اسم للمولودة الجديدة، فاقترح أسماء كلها من اللغة السواحيلية مثل "كييكي" وتعني الفريدة من نوعها، و"فريالي" وتعني الغير عادية، و"شاكيري" وتعني الأجمل. وأعلنت الحديقة أنها ستبدأ في أخذ اقتراحات الجمهور في اعتبارها.

وجذبت المولودة النادرة التي تربى في رعاية والدتها في الوقت الحالي انتباه الجميع وذلك حسب تصريحات توني برايت، مؤسس حديقة الحيوان، الذي قال إن الزرافة يبلغ طولها ستة أقدام وساعدت في زيادة الوعي بأنواع الزرافة الشبكية المهددة.

وأضاف توني أن مجموعة الزرافة الشبكية، تتجه نحو الانقراض مع موت نحو 40% من الزرافات البرية خلال الـ 30 عامًا الماضية.

وتعتبر الزرافات الشبكية، على وجه الخصوص من أكثر الزرافات المهددة بالانقراض، حيث انخفض عددها البالغ 36 ألفا إلى النصف بين عامي 2008 و2018، وفقا لمؤسسة الحفاظ على الزرافات.