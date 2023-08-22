تجدد حرائق الغابات في اليونان (فيديو)
(وكالات)
اندلع حريق كبير اليوم الثلاثاء بالقرب من أثينا وسط استمرار محاولات رجال الإطفاء لإخماد الحرائق المستعرة في اليونان، وسط التهام ألسنة اللهب لمساحات شاسعة من الأراضي جراء ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وتسببها في موجة جفاف في البلد الأوروبي.
وتستمر حرائق الغابات في التجدد في اليونان وسط محاولات فرق الدفاع والسكان في إنقاذ المنازل والبلدات من الحرائق الضخمة التي تجددت منذ ليلة أمس.
ويزداد الوضع سوءا بشكل كبير شمال شرق اليونان، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية أفرادا في ضواحي مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، وهم يحاولون من أجل إنقاذ منازلهم. وتم إخلاء المستشفى الجامعي والعديد من القرى المحيطة بالمدينة.
🚒 63 δασικές 🔥 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2023
📎 https://t.co/I8IYjApYKO pic.twitter.com/aNoLkOJroD
إلا أن هناك حرائق كبيرة مستعرة أيضا في جزيرتي إيوبوا وكيثنوس، وأيضا بالقرب من مدينة كافالا الساحلية في شمال اليونان.
ونشرت قوات الإطفاء اليونانية اليوم الثلاثاء ثلاث مروحيات إطفاء و27 سيارة إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب في ظل هبوب رياح قوية على بلدية أسبروبيرجوس، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا غرب وسط مدينة أثينا. وتم إخلاء جزء من المنطقة كإجراء احترازي، كما تم إغلاق الطرق المحيطة.
Καίνε τη Θράκη μας! Η φωτιά έφτασε στην Αλεξανδρούπολη! Το κράτος σε διακοπές! #πυρκαγιές #Φωτια #Έβρος #Λαθρομεταναστες pic.twitter.com/XtRMzjYMLB— Stefanos Damianidis (@dstefanos) August 19, 2023
وحثت قوات الدفاع المدني السكان في البلدات المجاورة، على إبقاء نوافذهم مغلقة وعدم مغادرتها.
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