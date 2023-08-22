بعد تحديد موعد البدء.. الصين تطالب اليابان بوقف تصريف مياه فوكوشيما النووية

بكين - (د ب أ)

دعت الصين اليابان إلى إلغاء خططها لتصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في مياه المحيط الهادئ، بعد إعلان اليابان عزمها على البدء في عملية تصريف المياه من المحطة.

وجاء إعلان طوكيو في بيان اليوم الثلاثاء أكدت فيه بدء عملية التصريف المثيرة للجدل الخميس القادم، في وقت يعارض فيه عدد كبير من الصيادين والمواطنين والجمعيات البيئية للقرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين اليوم الثلاثاء: "تدعو الصين اليابان إلى تصحيح قرارها الخاطئ" .

وأضاف أنه ينبغي التخلص من المياه بمسؤولية وتحت إشراف دولي صارم، وقال إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الأغذية والصحة العامة.

وأعلنت بكين قبل أسابيع أنها ستشدد لوائح استيراد المواد الغذائية اليابانية حال مضيها قدما في عملية التصريف.

وقالت سلطات الجمارك في الصين إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على الحظر المفروض حاليا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية، من بينها فوكوشيما.