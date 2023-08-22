الخارجية المصرية تصدر بيانًا حول أزمة النيجر
(مصراوي)
أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مشددًا على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن مصر تدعم كافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديموقراطي وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
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