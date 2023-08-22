اجتماع للفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسامات

رام الله - (د ب أ)

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن لجنة مشكلة من الفصائل الفلسطينية تجتمع الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ التفاهمات الداخلية بشأن إنهاء الانقسام.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماعا قريبا جدا سيعقد للجنة المتابعة المتفق على تشكيلها بين الفصائل الفلسطينية، من دون تحديد مكان عقد الاجتماع أو هوية المشاركين فيه.

وذكر الأحمد أن الاجتماع سيعقد على الأرجح مطلع الأسبوع المقبل لوضع آليات تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد نهاية الشهر الماضي.

وأكد الأحمد أن الاجتماع المذكور يستهدف الدفع "باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام البغيض وللتوحد في استراتيجية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والأدوات اللازمة لذلك".

واتفقت الفصائل الفلسطينية في 30 من يوليو الماضي على تشكيل لجنة للحوار بشأن إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 وذلك عقب اجتماع للأمناء العامين في مدينة العلمين بمصر.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين ، إلى تشكيل لجنة مهمتها "استكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وطلب عباس من اللجنة "الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات وأمل بعقد اجتماع قريب في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام الداخلي".

وكان هذا أول اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية منذ سنوات واقتصر انعقاده على عدة ساعات.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.